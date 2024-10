Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale all’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25?. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, e il ceco Tomas Machac, numero 30 del tabellone. “Sono molto contento di come ho giocato oggi con Medvedev, a volte dipende anche dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla. Mi auguro recuperi il prima possibile, ma per quanto mi riguarda è stato un grande match per me e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale”, ha detto l’azzurro dopo la vittoria. .com - Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikinall’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobreil russo Daniil, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25?. Inaspetta il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, e il ceco Tomas Machac, numero 30 del tabellone. “Sono molto contento di come ho giocato oggi con, a volte dipende anche dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla. Mi auguro recuperi il prima possibile, ma per quanto mi riguarda è stato un grande match per me e ora vediamo cosa saprò fare in”, ha detto l’azzurro dopo la vittoria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shangai - Sinner-Medvedev : Jannik devastante - è semifinale - L’attesissimo match per i quarti di finale del torneo di Shangai fra Jannik Sinner e Daniel Medvedev si è disputato alle 9 di stamattina (ora italiana). Medvedev è riuscito a migliorare la resa della sua battuta e a portarsi sul 2-2. La sfida ormai è considerata un classico nel circuito, visto che si è giocata con frequenza negli ultimi mesi. (Thesocialpost.it)

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - Il tennista azzurro, numero uno . 298. 535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo, ha sconfitto il russo in due set ROMA - Jannik Sinner in semifinale al "Rolex Shanghai Masters", il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10. (Ilgiornaleditalia.it)

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. Nei quarti l'azzurro supera il russo in 2 set Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra […]. (Sbircialanotizia.it)