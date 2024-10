“Sei stata magica”. Anche la piccola di casa si è laureata: la conduttrice tv non può essere più fiera (Di giovedì 10 ottobre 2024) “fiera di te” e “Sei stata magica” scrive la conduttrice tv tra le Storie Instagram, quelle dedicate alla figlia fresca di laurea. È la sua terzogenita, dunque la piccola di casa, e Anche lei come i fratelli ha raggiunto un traguardo importante. Classe 2001, si è laureata all’istituto musicale. Per essere precisi ha frequentato il CPM Music Institute, che rilascia Diplomi Accademici di Primo e Secondo Livello che sono equiparabili a una Laurea triennale e magistrale. E nelle foto della famosa mamma è raggiante e bellissima mentre sfoggia la tradizionale corona di alloro, arricchita da rose rosse. Leggi Anche: “Mio figlio si è appena sposato”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “di te” e “Sei” scrive latv tra le Storie Instagram, quelle dedicate alla figlia fresca di laurea. È la sua terzogenita, dunque ladi, elei come i fratelli ha raggiunto un traguardo importante. Classe 2001, si èall’istituto musicale. Perprecisi ha frequentato il CPM Music Institute, che rilascia Diplomi Accademici di Primo e Secondo Livello che sono equiparabili a una Laurea triennale e magistrale. E nelle foto della famosa mamma è raggiante e bellissima mentre sfoggia la tradizionale corona di alloro, arricchita da rose rosse. Leggi: “Mio figlio si è appena sposato”.

