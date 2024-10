San Marino in prima linea in Portogallo (Di giovedì 10 ottobre 2024) La delegazione della segreteria di Stato allo Sport, guidata dal Segretario Rossano Fabbri partecipa alla 18esima conferenza dei Ministri dello sport del Consiglio d’Europa in corso in Portogallo. Conferenza nella quale la delegazione del Titano "ribadisce con forza – riferiscono dalla Segreteria – l’impegno di San Marino nel contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive e nella promozione di un sistema sportivo trasparente e pulito". Ed è per questo che il Titano riconosce l’importanza di adeguarsi alle migliori pratiche internazionali in ambito sportivo e normativo. "A tal proposito, è in corso un percorso di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, nota come Convenzione di Macolin, firmata nel 2014 e sottoscritta da San Marino il 16 maggio del 2019. Ilrestodelcarlino.it - San Marino in prima linea in Portogallo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La delegazione della segreteria di Stato allo Sport, guidata dal Segretario Rossano Fabbri partecipa alla 18esima conferenza dei Ministri dello sport del Consiglio d’Europa in corso in. Conferenza nella quale la delegazione del Titano "ribadisce con forza – riferiscono dalla Segreteria – l’impegno di Sannel contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive e nella promozione di un sistema sportivo trasparente e pulito". Ed è per questo che il Titano riconosce l’importanza di adeguarsi alle migliori pratiche internazionali in ambito sportivo e normativo. "A tal proposito, è in corso un percorso di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, nota come Convenzione di Macolin, firmata nel 2014 e sottoscritta da Sanil 16 maggio del 2019.

