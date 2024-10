Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, guerra dei sessi nel film Netflix Ladies First (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike si confronteranno in un conflitto tra patriarcato e matriarcato nel remake della commedia francese Non sono un uomo facile. Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike torneranno a sfodera le loro doti brillanti nella commedia Netflix Ladies First, diretta da Thea Sharrock. Il film è ispirato alla pellicola francese del 2018 di Éléonore Pourriat Non sono un uomo facile, come rivela Deadline. In Ladies First Sacha Baron Cohen interpreterà un impenitente donnaiolo e sciovinista che si ritrova in un mondo parallelo dominato dalle donne. Una focosa controparte femminile (Rosamund Pike) renderà le cose ancora più complicate. La sceneggiatura è firmata da Katie Silberman e Natalie Krinsky. Liza Chasin produce il film per 3dot insieme a Eleonore Dailly, Edouard de Lachomette Movieplayer.it - Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, guerra dei sessi nel film Netflix Ladies First Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)si confronteranno in un conflitto tra patriarcato e matriarcato nel remake della commedia francese Non sono un uomo facile.torneranno a sfodera le loro doti brillanti nella commedia, diretta da Thea Sharrock. Ilè ispirato alla pellicola francese del 2018 di Éléonore Pourriat Non sono un uomo facile, come rivela Deadline. Ininterpreterà un impenitente donnaiolo e sciovinista che si ritrova in un mondo parallelo dominato dalle donne. Una focosa controparte femminile () renderà le cose ancora più complicate. La sceneggiatura è firmata da Katie Silberman e Natalie Krinsky. Liza Chasin produce ilper 3dot insieme a Eleonore Dailly, Edouard de Lachomette

