Rubata l’auto di Politano ma a Milano è successo di peggio però nessuno ne parla

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la rapina subita da Neres e il tentativo di furto ai danni di Juan Jesus, arriva la notizia del furto deldi. Intanto, a, il campione di ginnastica Nicola Bartolini viene aggredito, ma la vicenda sembra non interessare ai media. Dopo la rapina a Neres e il tracciamento con l’airtag suldi Juan Jesus, arriva la notizia del furto della Smart di Matteo. Il giocatore del Napoli si trovava a cena in una braceria sulla collina di Posillipo, in compagnia di Leonardo Spinazzola, quando al termine della serata ha scoperto la triste sorpresa: la sua auto era statasi è poi recato al Commissariato di Posillipo per denunciare il furto, ma il giorno successivo era comunque presente a Castel Volturno per gli allenamenti.