Secoloditalia.it - Persino Bertinotti boccia la pagliacciata di Salis e “Bella ciao” a Strasburgo: Gelo a “Tagadà” (video)

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La stroncatura che non ti aspetti di Ilariae del coretto “” durante la plenaria dicontro Orban arriva da Fausto. Nel corso della trasmissionein onda su La7 non deve avere fatto molto piacere la posizione dell’ex presidentente della Camera, comunista doc. Al leader e riferimento della sinistra comunista per decenni, la trovata di The Left (il gruppo di Ilaria, Carola Rackete, Mimmo Lucano) appoggiata in parte anche di Verdi e Socialisti&Democratici, non è piaciuta. Laera stata inscenata contro il discorso di Viktor Orban per illustrare il programma della presidenza ungherese dell’Unione europea. La presidente del Parlamento, Roberta Metsola, ha richiamato l’aula all’ordine commentando: “Questo non è l’Eurovision”.