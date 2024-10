Perché Lukaku non gioca in Italia-Belgio: ha fatto una richiesta esplicita a favore del Napoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attaccante ha rifiutato la convocazione in nazionale Perché in ritardo di condizione e desideroso di sfruttare la pausa dei campionati per raggiungere un buon livello di forma. Il ct belga, Tedesco, ha accettato ma in patria la vicenda non è stata presa bene. Fanpage.it - Perché Lukaku non gioca in Italia-Belgio: ha fatto una richiesta esplicita a favore del Napoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attaccante ha rifiutato la convocazione in nazionalein ritardo di condizione e desideroso di sfruttare la pausa dei campionati per raggiungere un buon livello di forma. Il ct belga, Tedesco, ha accettato ma in patria la vicenda non è stata presa bene.

