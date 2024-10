Ilgiorno.it - Pensionata assassinata in casa. I giudici confermano l’ergastolo: "Il volontario voleva uccidere"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lui non ha mai confessato, continua a sostenere di essere entrato nella, in un cortile nel centro storico di Malnate, e di aver trovato a terra il cadavere della donna. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ieri ha escluso un’aggravante “ridondante“, ma la sostanza non cambia. È stata confermata, infatti, la condanna alper Sergio Domenichini, 68 anni, accusato di aver ucciso nel luglio 2022 Carmela Fabozzi,di 73 anni. Un omicidio che, secondo le accuse, ha come movente la rapina. Domenichini, dopo il delitto, ha portato via gioielli dall’abitazione, per poi rivenderli a un compro oro e pagarsi così le vacanze al mare con la compagna. La vittima era stata aggredita e colpita più volte alla testa con un vaso.