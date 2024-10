“Non mi lavo da 4 giorni”. La giovane emergente dello spettacolo italiano confessa: “Cosa mi succede” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Non mi lavo da 4 giorni perché sto male mentalmente”, con queste parole Maria Sofia Federico, 19 anni, ha descritto il suo attuale stato di difficoltà. L’attivista, nota per il suo impegno in cause ecologiche e sociali, ha condiviso in un’intervista le problematiche psico-fisiche che le stanno impedendo di svolgere gesti semplici come quello di fare una doccia. Ma Cosa c’è dietro a questa condizione? E in che modo il suo malessere mentale si intreccia con la sua decisione di non lavarsi? Nel suo racconto, Maria Sofia ha evidenziato come la sua scelta sia legata non solo a motivi ecologici, ma anche a un più profondo disagio psicologico. Se da un lato è infatti impegnata nella lotta contro lo spreco di risorse naturali come l’acqua, dall’altro il suo malessere mentale la sta bloccando nelle attività quotidiane. Tuttivip.it - “Non mi lavo da 4 giorni”. La giovane emergente dello spettacolo italiano confessa: “Cosa mi succede” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Non mida 4perché sto male mentalmente”, con queste parole Maria Sofia Federico, 19 anni, ha descritto il suo attuale stato di difficoltà. L’attivista, nota per il suo impegno in cause ecologiche e sociali, ha condiviso in un’intervista le problematiche psico-fisiche che le stanno impedendo di svolgere gesti semplici come quello di fare una doccia. Mac’è dietro a questa condizione? E in che modo il suo malessere mentale si intreccia con la sua decisione di non lavarsi? Nel suo racconto, Maria Sofia ha evidenziato come la sua scelta sia legata non solo a motivi ecologici, ma anche a un più profondo disagio psicologico. Se da un lato è infatti impegnata nella lotta contro lo spreco di risorse naturali come l’acqua, dall’altro il suo malessere mentale la sta bloccando nelle attività quotidiane.

