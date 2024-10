Napoli, tre doppiette nell'allenamento con la Juve Stabia: in campo anche Mario Rui (Di giovedì 10 ottobre 2024) Orfano dei tanti nazionali in giro per il mondo, il Napoli ha sostenuto a Castel Volturno, nel pomeriggio di giovedì, un allenamento congiunto con la Juve Stabia in due tempi da 45 minuti. Antonio Conte ha schierato tutti i calciatori rimasti a disposizione. Tra questi - come riferito da Sky Napolitoday.it - Napoli, tre doppiette nell'allenamento con la Juve Stabia: in campo anche Mario Rui Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Orfano dei tanti nazionali in giro per il mondo, ilha sostenuto a Castel Volturno, nel pomeriggio di giovedì, uncongiunto con lain due tempi da 45 minuti. Antonio Conte ha schierato tutti i calciatori rimasti a disposizione. Tra questi - come riferito da Sky

Napoli - allenamento congiunto con la Juve Stabia : doppiette per Lukaku - Neres e Simeone - Juve Stabia 1907 comunica che al centro sportivo “SSC Napoli Konami Training Center” di Castelvolturno nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre alle ore 15:00, si è disputato l’allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia. In questa speciale lista, Osi è addirittura quindicesimo. Per completare: le altre rifiniture sono state per Kvara e Di Lorenzo a Cagliari, mentre i gol li ha realizzati contro ... (Ilnapolista.it)

