Meteo Italia, allerta rossa per oggi: le zone a rischio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Forti piogge stanno colpendo Milano e le zone limitrofe, con particolare preoccupazione per il fiume Seveso, che sta rapidamente crescendo di livello. Dalle 3 del mattino del 9 ottobre, la città e l’intera area della Brianza e delle Prealpi sono state investite da un’intensa ondata di maltempo, sollevando allarmi per possibili esondazioni. Il Seveso, che attraversa il capoluogo lombardo, è costantemente monitorato, mentre la vasca di laminazione è stata svuotata in anticipo ed è pronta ad assorbire eventuali piene. L’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha confermato queste misure attraverso i social media, aggiungendo che il Lambro, un altro fiume della città , ha già superato i due metri di altezza. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Forti piogge stanno colpendo Milano e lelimitrofe, con particolare preoccupazione per il fiume Seveso, che sta rapidamente crescendo di livello. Dalle 3 del mattino del 9 ottobre, la città e l’intera area della Brianza e delle Prealpi sono state investite da un’intensa ondata di maltempo, sollevando allarmi per possibili esondazioni. Il Seveso, che attraversa il capoluogo lombardo, è costantemente monitorato, mentre la vasca di laminazione è stata svuotata in anticipo ed è pronta ad assorbire eventuali piene. L’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha confermato queste misure attraverso i social media, aggiungendo che il Lambro, un altro fiume della città , ha già superato i due metri di altezza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : allerta temporali per la Puglia. Zone del nord Italia in codice rosso Protezione civile - previsioni meteo -       L'articolo Maltempo: allerta temporali per la Puglia. . . ” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. Zone del nord Italia in allerta rossa, la giornata di maltempo riguarda anche la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal ... (Noinotizie.it)

Meteo in peggioramento - diramata l’allerta gialla in alcune zone delle Marche - Alla luce delle precipitazioni sparse, date in intensificazione, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta di colore giallo per criticità idrogeologica con validità fino alle 24 di oggi, martedì 8 ottobre. In particolare a prestare particolare attenzione sono le zone montane, dove le... (Anconatoday.it)

Scatta l’allerta meteo in Lombardia e a Milano per maltempo - attesi piogge e nubifragi : le zone a rischio - È allerta meteo su gran parte della Lombardia. Sarà prevista allerta arancione per rischio idrogeologico e idrico in gran parte del territorio. Nella provincia di Bergamo scatterà invece allerta rossa.Continua a leggere . (Fanpage.it)