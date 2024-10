Medioriente: raid Israele in Libano, feriti due peacekeeper Unifil (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Due peacekeeper dell’Unifil sarebbero rimasti feriti in un bombardamento israeliano su una postazione della missione delle Nazioni Unite sul confine meridionale del Libano. Lo riporta Al Jazeera, citando una fonte Unifil. Nell’attacco sarebbe stata colpita una torre di osservazione dell’Unifil vicina al quartier generale della zona di Naqoura. Lapresse.it - Medioriente: raid Israele in Libano, feriti due peacekeeper Unifil Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Duedell’sarebbero rimastiin un bombardamento israeliano su una postazione della missione delle Nazioni Unite sul confine meridionale del. Lo riporta Al Jazeera, citando una fonte. Nell’attacco sarebbe stata colpita una torre di osservazione dell’vicina al quartier generale della zona di Naqoura.

Libano - colpito quartier generale Unifil - almeno 2 feriti - Ci sono almeno due feriti tra i caschi blu del quartier generale di Unifil, la missione Onu schierata nel sud del Libano, a Naqura, presa di mira dall'esercito israeliano. Lo riferiscono all'ANSA fonti della sicurezza militare libanese. (Quotidiano.net)

Mo : almeno 23 morti e 93 feriti nei raid israeliani in Libano - Lo ha riferito su X il ministero della Salute di Beirut, aggiungendo che i raid hanno colpito le città e i villaggi del Libano meridionale, Nabatieh, il governatorato orientale della Beqaa, Baalbek-Hermel, il Monte Libano e il nord. (Adnkronos) - Almeno 23 persone sono rimaste uccise e 93 ferite nei bombardamenti israeliani in Libano. (Liberoquotidiano.it)

