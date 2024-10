Marina Amm Credendino | Ecco perché è importante l’underwater

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Venezia, 10 ott. (askanews) – Il ruolo strategico dellaMilitare per esplorare un mondo sconosciuto all’80 per cento. Ovvero, la dimensione subacquea. A tracciare le conclusioni di una tre giorni del Transregional Seapower Symposium, che si è chiuso oggi all’Arsenale di Venezia, sede dell’Istituto di Studi Militari Marittimi, è l’Ammiraglio di Squadra Enrico, capo di Stato Maggiore dellaMilitare, in questa intervista ad askanews. “Sono 67 le Marine che hanno partecipato, provenienti da tutto il mondo, con oltre 50 Capi di Stato Maggiore. In un momento internazionale molto complicato – sottolinea – c’era dunque la volontà di partecipare a un Simposio il cui argomento era il mondo subacqueo, un mondo nuovo, il futuro dell’umanità. Un mondo ancora inesplorato per l’80%, ma da cui dipende il nostro futuro.