Maltempo al Nord, esondano i fiumi in Lombardia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuova ondata di Maltempo sul Nord Italia. Allerta rossa in Lombardia, dove per le piogge intense sono esondati i fiumi. Il servizio di Beatrice Bossi Maltempo al Nord, esondano i fiumi in Lombardia TG2000. Tv2000.it - Maltempo al Nord, esondano i fiumi in Lombardia Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuova ondata disulItalia. Allerta rossa in, dove per le piogge intense sono esondati i. Il servizio di Beatrice BossialinTG2000.

Piogge fortissime - allagamenti e strade chiuse. Le immagini del maltempo al nord ovest - Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità.         A Milano a causa delle forti piogge è stata attivata alle 14.    Vigili del fuoco al lavoro per le criticità legate al maltempo sulla provincia di Alessandria. Piove da ieri sera in diverse zone del nord ovest dell'Italia. In tarda mattinata circa una decina gli interventi per sopralluoghi e prosciugamenti a seguito di ... (Ilfoglio.it)

Maltempo sul nord ovest dell'Italia. Allerta rossa in Liguria e Lombardia - Le precipitazioni ha fatto salire ai livelli di guardia anche molti altri corsi d'acqua, come i rivi Ruscarolo, Cantarena, Molinassi, Chiaravagna e il torrente Cerusa.  "Un esteso sistema temporalesco sta interessando l'Arcipelago e la costa livornese, piogge sui rilievi di Lunigiana e Garfagnana. Nelle prossime ore i fenomeni continueranno ad insistere sull'arcipelago e tutta la costa, ... (Ilfoglio.it)

Il maltempo flagella il Nord - il lago di Como è vicino all'esondazione -     Allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di domani in Emilia-Romagna per vento e criticità idraulica. AGI - Il lago di Como è vicino all'esondazione a causa delle forti piogge nelle ultime ore. Il Lambro a Milano è in salita e ha già superato la quota dei 2 metri, con contributi a Milano e da nord. (Agi.it)