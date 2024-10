Oasport.it - LIVE Paolini-E. Andreeva 2-0, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: inizio con break dell’azzurra nel 1° set!

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Meravigliosa palla corta di rovescio, toccata magnificamente! Che numero! 30-30 Pauroso vincente di rovescio in cross! 30-15 Non risponde di rovescio. 15-15 Con il rovescio lungoriga, il suo colpo,. 0-15 Risposta nei piedi! Parte bene l’azzurra! 3-0 Largo il rovescio di. Conferma il! A-40 Accelera di rovescio in cross, poi il facile dritto! 40-40 In rete il dritto in palleggio di. 30-40 Vincente inside in di dritto, palla. 30-30 Accelerazione di dritto out. 30-15 Smorzata vincente di! 15-15 Stringe l’angolo perfettamente di dritto. 15-0 Con la prima Jasmine! 2-0 Chiude il gamecome lo aveva aperto, con un vincente di dritto.! 30-40 Orribile tocco sulla smorzata di. Palla! 30-30 Ace (1°).