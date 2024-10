Liam Gallagher: “Io e Noel non faremo interviste sulla reunion degli Oasis perchè…” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Liam e Noel Gallagher ritorneranno insieme sullo stesso palco, a distanza di 15 anni dall’ultimo concerto degli Oasis nel 2025, quando i fratelli si esibiranno con la prima data del tour della reunion a Cardiff. Liam Gallagher su X rivela perchè non ci saranno interviste con Noel sugli Oasis Arrivano indiscrezioni da X, dove Liam ha risposto ad un fan in merito alla possibilità di rilasciare interviste insieme al fratello riguardo l’attesissimo ritorno della band di Manchester. L’icona del britpop nella mattinata odierna ha risposto a un post di un fan nel quale si legge: “Fan, dovremmo riconoscere che la releazione di Liam e Noel è più importante di quella degli Oasis come band. il loro rapporto è stato segnato dalla separazione per diversi anni e dovremmo considerare che i media hanno contribuito alle loro tensioni”. Metropolitanmagazine.it - Liam Gallagher: “Io e Noel non faremo interviste sulla reunion degli Oasis perchè…” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ritorneranno insieme sullo stesso palco, a distanza di 15 anni dall’ultimo concertonel 2025, quando i fratelli si esibiranno con la prima data del tour dellaa Cardiff.su X rivela perchè non ci sarannoconsugliArrivano indiscrezioni da X, doveha risposto ad un fan in merito alla possibilità di rilasciareinsieme al fratello riguardo l’attesissimo ritorno della band di Manchester. L’icona del britpop nella mattinata odierna ha risposto a un post di un fan nel quale si legge: “Fan, dovremmo riconoscere che la releazione diè più importante di quellacome band. il loro rapporto è stato segnato dalla separazione per diversi anni e dovremmo considerare che i media hanno contribuito alle loro tensioni”.

