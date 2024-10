La ministra Locatelli presenta il G7 in Umbria: “Questa regione è pronta a fare di più per l’inclusione e la valorizzazione delle persone” (Di giovedì 10 ottobre 2024) In questo grigio giovedì 10 ottobre la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha presentato il programma del primo G7 Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024. Locatelli si è soffermata sulla terra che ospita questo importante incontro sottolineando Perugiatoday.it - La ministra Locatelli presenta il G7 in Umbria: “Questa regione è pronta a fare di più per l’inclusione e la valorizzazione delle persone” Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In questo grigio giovedì 10 ottobre laper le Disabilità, Alessandra, hato il programma del primo G7 Inclusione e Disabilità che si terrà indal 14 al 16 ottobre 2024.si è soffermata sulla terra che ospita questo importante incontro sottolineando

VIDEO G7 Inclusione e disabilità : la ministra Locatelli a Perugia - Oggi, giovedì 10 ottobre, la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha svelato a Perugia il programma del primo G7 Inclusione e Disabilità, che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024. Durante la conferenza stampa, Locatelli ha detto: "Il territorio umbro è davvero...

