La depressione, l’idea del ritiro, l’addio all’Atléti: Milan, le rivelazioni di Morata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Álvaro Morata, attaccante del Milan, se l'è vista davvero brutta di recente. Il classe 1992 si è raccontato, in patria, stupendo tutti Pianetamilan.it - La depressione, l’idea del ritiro, l’addio all’Atléti: Milan, le rivelazioni di Morata Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Álvaro, attaccante del, se l'è vista davvero brutta di recente. Il classe 1992 si è raccontato, in patria, stupendo tutti

Milan - Alvaro Morata choc : ho lottato con la depressione. Via dalla Spagna? Ecco il perché - L’attaccante spagnolo ha analizzato e raccontato il brutto periodo vissuto nel quale ha dovuto combattere contro un avversario molto più forte di qualsiasi difensore affrontato in carriera, la depressione: “Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro ... (Dailymilan.it)