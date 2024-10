It’s What’s Inside (2024). In che corpo vuoi entrare? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Recensione, trama e cast del film It's What's Inside (2024), un B-movie divertente con regia creativa e un colpo di scena sorprendente. Source Locchiodelcineasta.com - It’s What’s Inside (2024). In che corpo vuoi entrare? Leggi tutta la notizia su Locchiodelcineasta.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Recensione, trama e cast del film It's What's), un B-movie divertente con regia creativa e un colpo di scena sorprendente. Source

Le Iene presentano Inside - stasera su Italia 1 : le anticipazioni della puntata di giovedì 10 ottobre 2024 - Lo spin-off de “Le Iene “, ideato da Davide Parenti, torna ad occuparsi di temi ed argomenti già trattati dalla trasmissione, ma studiati ed analizzata attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. L’ex prete, prendendo ispirazione da Don Leone Maria Iorio, diventa in poco tempo uno dei principali esperti italiani delle apparizioni mariane e di riti per la liberazione dal male. (Superguidatv.it)

Windows 11 - arriva l’aggiornamento 2024 : cosa c’è di nuovo. Per gli Insider tante nuove funzioni basate sull'IA - È iniziata la distribuzione di Windows 11 24H2. Novità per il risparmio energetico, taskbar, Esplora file e altro ancora. Per i PC Copilot+ arriva anche il nuovo Click to Do... Leggi tutto . (Dday.it)

State of Play di Settembre 2024 - la data precisa dell’evento è stata svelata da un noto insider? - . Purtroppo il giornalista di VentureBeat non ha condiviso delle informazioni aggiuntive in merito ai giochi che saranno presenti a questo State of Play del 24 Settembre 2024, precisando però che inizialmente in quel di Sony avevano intenzione di tenere lo show nella giornata del 19 oppure del 20 settembre, optando però ad un certo punto per il rinvio di una settimana. (Game-experience.it)