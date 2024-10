Italia, Spalletti dopo il 2-2 col Belgio: "Partita segnata da cose che vanno oltre il nostro bel lavoro" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ct dell`Italia Luciano Spalletti ha parlato alla Rai dopo il 2-2 in rimonta subito dal Belgio: `Ci sono episodi che cambiano le partite, po Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ct dell`Lucianoha parlato alla Raiil 2-2 in rimonta subito dal: `Ci sono episodi che cambiano le partite, po

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spalletti : «In Francia la squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente dopo ciò che successe all’inizio» - «Saranno momenti emozionanti, che ci tireranno dentro la partita e ci insegneranno un po’ come dobbiamo fare». 000 all’Olimpico, prima del match omaggio a Schillaci: le suggestioni non mancano. . L’essenziale è non essere lunghi e tante lo sanno fare. L'articolo Spalletti: «In Francia la squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente dopo ciò che successe all’inizio» sembra essere il ... (Ilnapolista.it)

Berardi torna a giocare col Sassuolo 7 mesi dopo l’infortunio : perché Spalletti può ancora convocarlo - Domenico Berardi è tornato. L'attaccante del Sassuolo rientra in gruppo dopo 7 mesi stop da quel brutto infortunio di Verona. La speranza dell'attaccante è di riportare i neroverdi in Serie A senza mai mollare il sogno di tornare a vestire la maglia dell'Italia di Spalletti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Da Spalletti a Conte : il Napoli piega il Monza e torna in vetta alla classifica dopo 44 giornate - Un’altra squadra, anche altri interpreti, un’altra classifica: dall’ultimo al primo posto in sei giornate, ed ecco che il ritorno in vetta solitario è servito dopo 44 turni dall’ultima volta, vale a dire la trentottesima della stagione 2022/2023, quella trionfale dello scudetto targato Spalletti. E De Laurentiis tira in ballo la scaramanzia: dopo un anno sabbatico, il Napoli è tornato grande. (Sportface.it)