Israele colpisce le basi Unifil in Libano. Crosetto convoca l'ambasciatore di Tel Aviv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Israele ha preso di mira e colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano. A confermarlo è stato all'Ansa il portavoce della missione Onu, Andrea Tenenti. Secondo quanto riferito a essere state colpite sono due basi italiane a il quartier generale della missione. Stando a quanto riportato da fonti dell'Intelligence militare libanese, le Forze di difesa israeliane avrebbero aperto il fuoco sui bunker dei Caschi blu, danneggiando i sistemi di comunicazione tra le basi e il comando Unifil a Naqura. L'incidente ha portato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a convocare d'urgenza l'ambasciatore di Israele in Italia "per gli eventi occorsi alle basi Unifil dove opera il personale italiano".

Netanyahu fuori controllo : L’esercito israeliano colpisce le basi Unifil italiane in Libano - 256 italiani, la cui base principale si trova a Naqoura. Durante l’attacco, che difficilmente potrà essere derubricato a semplice “incidente” dal governo di Tel Aviv, è stata colpita una torretta di guardia dell’UNIFIL, ferendo due caschi blu in modo lieve. È inaccettabile e fa riflettere che i nostri militari debbano sentirsi minacciati non dalle milizie di Hezbollah ma dall’esercito regolare di ... (Lanotiziagiornale.it)

Libano - colpite basi Unifil : nessun ferito tra militari italiani - L’attacco è avvenuto questa mattina. Lo dice a LaPresse il portavoce della missione, Andrea Tenenti. Non ci sono italiani tra peacekeeper feriti “Non ci sono italiani” tra i militari feriti negli attacchi israeliani nel sud del Libano in cui è stata colpita una torre di osservazione dell’Unifil. . (Lapresse.it)

Unifil conferma - Israele ha colpito tre nostre basi - Israele ha preso di mira e colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano. Lo ha confermato all'ANSA Andrea Tenenti, portavoce della missione Onu di cui fanno parte un migliaio di italiani. Due basi sono italiane e la terza è il quartier generale della missione. (Quotidiano.net)