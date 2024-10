Ilgiorno.it - Incidente mortale a Casei Gerola. Motociclista super la coda e si scontra con un camper in manovra

(Di giovedì 10 ottobre 2024)(Pavia), 10 ottobre 2024 – Un uomo di 58 anni ha perso la vita in unstradale che si è verificato ieri sera in via Mazzini, alla periferia del paese. Erano circa le 19,30 quando unguidato da un turista tedesco stava effettuando una. Diverse auto erano ferme in attesa che l’autista completasse l’inversione. Nello stesso momento una moto Yamaha 600 che stava procedendo in direzione di, haato lae si èta con ilfinendo sotto il caravan. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce d’oro di Sannazzaro che hanno soccorso Stefano Bianchi.