Inchiesta ultras Inter e Milan, Inzaghi sicuro. Adesso altri due! – CdS (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Procura di Milano, in relazione all'Inchiesta ultras di Inter e Milan, ha iniziato ad ascoltare i tesserati. Ieri è toccato a Simone Inzaghi, tra oggi e domani attesi altri due testimoni. AUDIZIONE – Ieri mattina, Simone Inzaghi si è recato in Questura per parlare con gli inquirenti. Il tecnico nerazzurro, coinvolto come persona informata sui fatti nell'Inchiesta ultras di Inter e Milan, ha risposto a tutte le domande poste, dando la sua massima collaborazione. L'allenatore, accompagnato al Security Manager del club Interista Gianluca Cameruccio e dall'avvocato Angelo Capellini, scrive il Corriere dello Sport, ha sostenuto di come la telefonata con l'ex capo ultras nerazzurro (oggi in carcere) Marco Ferdico sia stata serena e senza intimidazioni o minacce.

Inzaghi - un’ora e un quarto a disagio per spiegare alla polizia che non ha subito pressioni dagli ultras - Per poi scrivere ai leader della curva per rassicurarli: «Ho fatto quello che dovevo fare». Anche Repubblica sottolinea il disagio di Inzaghi Parlare con la polizia di quel che si è detto con un capo ultrà. Dopo le polemiche, Inzaghi ha dato la sua versione ieri davanti ai poliziotti della Mobile in una sala riservata del commissariato Centro, dribblando la marcatura di fotografi e cameraman ... (Ilnapolista.it)

Inchiesta ultras - sentito Simone Inzaghi : "Dal capo della curva richieste ma non minacce" - Da quanto trapela, Inzaghi ha parlato di richieste arrivate dal capo curva, di interlocuzioni, precisando di non aver subito minacce, né di essersi sentito intimidito. L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulle curve e sui capi ultrà dell'Inter e del Milan. (Tg24.sky.it)

Inzaghi in procura : «Da parte degli ultras richieste - ma mai minacce» - Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, sentito oggi in procura a Milano come testimone per l’indagine sulle curve milanesi Sky Tg 24 riporta il racconto del colloquio avvenuto oggi in procura per Simone Inzaghi, in merito agli arresti dei tifosi di Inter e Milan. «L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta della ... (Calcionews24.com)