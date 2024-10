Inchiesta ultrà, Zanetti: “Ferdico mi accennò la questione biglietti, ne parlai con la base della dirigenza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) È stato interrogato l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti, nell'ambito dell'Inchiesta sulle curve che ha portato all'arresto di diversi capi ultrà di Inter e Milano. Il vicepresidente ha specificato che Ferdico gli avrebbe accennato la questione "biglietti" e che lui ne parlò con la base della dirigenza. Ha inoltre negato di aver avvisato del monitoraggio della polizia sulla curva. Fanpage.it - Inchiesta ultrà, Zanetti: “Ferdico mi accennò la questione biglietti, ne parlai con la base della dirigenza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È stato interrogato l'ex capitano dell'Inter Javier, nell'ambito dell'sulle curve che ha portato all'arresto di diversi capidi Inter e Milano. Il vicepresidente ha specificato che Ferdico gli avrebbe accennato la" e che lui ne parlò con ladirigenza. Ha inoltre negato di aver avvisato del monitoraggiopolizia sulla curva.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultras - Inter : oggi la testimonianza di Javier Zanetti - In più, ha dichiarato che “non è vero” che ha avvisato Ferdico del monitoraggio della polizia sulla curva. Gli investigatori nei prossimi giorni, forse già domani, ascolteranno anche il capitano del Milan Davide Calabria. Dopo aver ascoltato le istanze di Ferdico, Inzaghi, come ha messo a verbale ieri nella sua deposizione, disse alla società che “c’era bisogno di qualche biglietto in più” per la ... (Sportface.it)

Inchiesta ultras - terminato l’interrogatorio di Zanetti in qualità di testimone (Ansa) - Il riferimento è all’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader ultrà interista, ucciso nell’autunno 2022. Il nome del vicepresidente dell’Inter spunta in alcune intercettazione del capo ultras interista Ferdico. Dopo Simone Inzaghi, ascoltato mercoledì dagli inquirenti come persona informata sui fatti, oggi è stato il turno di Javier Zanetti. (Ilnapolista.it)

Inchiesta ultrà : sentito Zanetti e convocato Fedez per un interrogatorio poi annullato - Fedez è apparso tra le persone da interrogare nell’ambito dell’inchiesta milanese sulle curve di San Siro: sabato scorso era stato convocato dalla Procura di Milano, ma l’interrogatorio non si è mai tenuto e non si sa se verrà mai fatto. Intanto oggi ha rilasciato la sua testimonianza il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, ascoltato dalla squadra mobile delegata per volere dei pm antimafia ... (Tg24.sky.it)