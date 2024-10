Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 11 ottobre: Matteo ha un piano per liberarsi di Umberto? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella nuova puntata de Il Paradiso delle signore 9, in onda venerdì 11 ottobre alle 16:00 su Rai 1, Matteo chiederà di incontrare Umberto, Odile sceglie per chi lavorare: ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle signore 9 si appresta a chiudere, con la puntata in onda venerdì 11 ottobre 2024 alle 16:00 su Rai 1, una settimana forse meno "calda" della precedente ma che si rivelerà certamente determinante per alcune trame. Matteo, per esempio, dopo l'ultimo brutto tiro giocato al fratello, ha deciso di risolvere questa situazione complicata una volta per tutte. anticipazioni Il Paradiso delle signore: la scelta di Odile Odile non avrà fatto una grande impressione al Circolo ma, grazie alle sue idee, ha spinto sia Umberto che Marcello a farle una proposta di lavoro. Stranamente la ragazza ha dimostrato Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 11 ottobre: Matteo ha un piano per liberarsi di Umberto? Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella nuova puntata de Il9, in onda venerdì 11alle 16:00 su Rai 1,chiederà di incontrare, Odile sceglie per chi lavorare: ecco le. Il9 si appresta a chiudere, con la puntata in onda venerdì 112024 alle 16:00 su Rai 1, una settimana forse meno "calda" della precedente ma che si rivelerà certamente determinante per alcune trame., per esempio, dopo l'ultimo brutto tiro giocato al fratello, ha deciso di risolvere questa situazione complicata una volta per tutte.Il: la scelta di Odile Odile non avrà fatto una grande impressione al Circolo ma, grazie alle sue idee, ha spinto siache Marcello a farle una proposta di lavoro. Stranamente la ragazza ha dimostrato

