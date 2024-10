Il governo Usa vuol fare Google a pezzetti: ecco il piano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il governo americano fa sul serio: più che un’ipotesi c’è un documento, che giace sulla scrivania di un procuratore federale e firmato dal Dipartimento di Stato per la Giustizia, che sogna di fare a pezzetti Google. Non in senso fisico, sia chiaro. Ma di spezzettare, per l’appunto, una delle più grandi aziende digitali in tante Il governo Usa vuol fare Google a pezzetti: ecco il piano L'Identità. Lidentita.it - Il governo Usa vuol fare Google a pezzetti: ecco il piano Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilamericano fa sul serio: più che un’ipotesi c’è un documento, che giace sulla scrivania di un procuratore federale e firmato dal Dipartimento di Stato per la Giustizia, che sogna di. Non in senso fisico, sia chiaro. Ma di spezzettare, per l’appunto, una delle più grandi aziende digitali in tante IlUsailL'Identità.

