I Panace in concerto a Piazza del Plebiscito per la Neapolis Marathon 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Approda sul palco della Neapolis Marathon 2024 la band napoletana dei PanaceA: venerdì 10 ottore, dalle 16. il live-stage di Piazza del Plebiscito, la Piazza più simbolica di Napoli, ospiterà il giovane quintetto campano per un concerto pomeridiano in cui la formazione proporrà brani inediti e riletture/cover del pop-rock internazionale.Fondata nel 2023 e nata nelle aule del Liceo "Adolfo Pansini" di Napoli, la formazione è costituita da Gianmarco Lombardi (voce e chitarra elettrica), Antonio Sarruba (chitarra elettrica), Federica Carreras (basso), Pietro Nardiello (tastiere) e Luigi Iossa (batteria) I cinque giovani musicisti proporranno alcuni brani di loro composizione – da "The Earth is Hell" a "I'll wait the day" e "Pull me under" – accanto a cover d'autore, da "White Room" dei Cream a "Champagne Supernova" e "Supersonic" degli Oasis.

