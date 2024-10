“Ho portato al ristorante una torta Funfetti gigante per il compleanno di un mio amico ma se la sono mangiata i camerieri”: lo sfogo dello chef diventa virale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Botta e risposta tra uno chef privato e un ristorante di Midtown, New York. Cosa è accaduto? Ryan Nordheimer, 25 anni, lo ha raccontato in un video virale su TikTok ripreso dal New York Post. I fatti: lo chef ha spiegato di aver preparato una gigantesca torta a 15 piani per il compleanno di un amico e ha ‘accusato’ il personale del Quality Meatsdi averne servita solo una piccola parte. “L’unica spiegazione è che questa steakhouse di lusso nel Midtown di New York abbia riportato la torta in cucina dopo averla fatta vedere a tutto il tavolo, ci abbia servito delle fette minuscole e si sia mangiata il resto da sola”. Secondo Nordheimer la sua Funfetti cake, insomma, è stata ‘rubata’ e la cosa lo ha fatto molto arrabbiare perché il valore della sua creazione, dice, è di “centinaia di dollari”. Ilfattoquotidiano.it - “Ho portato al ristorante una torta Funfetti gigante per il compleanno di un mio amico ma se la sono mangiata i camerieri”: lo sfogo dello chef diventa virale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Botta e risposta tra unoprivato e undi Midtown, New York. Cosa è accaduto? Ryan Nordheimer, 25 anni, lo ha raccontato in un videosu TikTok ripreso dal New York Post. I fatti: loha spiegato di aver preparato unascaa 15 piani per ildi une ha ‘accusato’ il personale del Quality Meatsdi averne servita solo una piccola parte. “L’unica spiegazione è che questa steakhouse di lusso nel Midtown di New York abbia rilain cucina dopo averla fatta vedere a tutto il tavolo, ci abbia servito delle fette minuscole e si siail resto da sola”. Secondo Nordheimer la suacake, insomma, è stata ‘rubata’ e la cosa lo ha fatto molto arrabbiare perché il valore della sua creazione, dice, è di “centinaia di dollari”.

