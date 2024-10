Golf Open di Francia 2024 | Dean Olesen e Svensson avanti dopo 18 buche

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Joe, Thorbjorne Jesperin testa18nell’disul green de LeNational. Il britannico, il danese e lo svedese guidano la classifica con uno score di -6. Appaiati al quarto posto il paraguayano Fabrizio Zanotti, l’ucraino Lev Grinberg, il tedesco Yannick Paul, il francese Adrien Saddier e il danese Nicolai Hojgaard tutti con -5. Per quanto riguarda gli italiani presenti, Edoardo Molinari e Guido Migliozzi si difendono bene e chiudono con un buon -3 assestandosi insieme al 18° posto. -1 per Andrea Pavan che è 43°. Francesco Molinari indietro con un colpo in più del par.di18SportFace.