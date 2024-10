Giornata Mondiale della Salute Mentale: in aumento le richieste all’Asl da parte dei giovani (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ cominciata con un approfondimento sui temi e i problemi connessi alla gestione della Salute Mentale la collaborazione tra l’Università telematica “Giustino Fortunato” e l’Asl di Benevento: una sinergia che molto probabilmente proseguirà nel tempo e produrrà ulteriori risultati. In occasione Giornata Mondiale della Salute Mentale si è svolta presso l’Aula Magna dell’Ateneo di via Raffaele Delcogliano il convegno dal titolo “L’accesso ai servizi di Salute Mentale in Provincia di Benevento: i bisogni emergenti” che ha presentato i risultati di una indagine, svolta nei mesi scorsi, sui bisogni assistenziali dei minori con diagnosi neuropsichiatrica promossa dal Progetto Potenziamento del DSM dell’ASL di Benevento. Carmelo Sandomenico, Psicologo U.O.C.S.M. Anteprima24.it - Giornata Mondiale della Salute Mentale: in aumento le richieste all’Asl da parte dei giovani Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ cominciata con un approfondimento sui temi e i problemi connessi alla gestionela collaborazione tra l’Università telematica “Giustino Fortunato” e l’Asl di Benevento: una sinergia che molto probabilmente proseguirà nel tempo e produrrà ulteriori risultati. In occasionesi è svolta presso l’Aula Magna dell’Ateneo di via Raffaele Delcogliano il convegno dal titolo “L’accesso ai servizi diin Provincia di Benevento: i bisogni emergenti” che ha presentato i risultati di una indagine, svolta nei mesi scorsi, sui bisogni assistenziali dei minori con diagnosi neuropsichiatrica promossa dal Progetto Potenziamento del DSM dell’ASL di Benevento. Carmelo Sandomenico, Psicologo U.O.C.S.M.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salute mentale - Garante adolescenza : “Il 51 - 4% dei ragazzi soffre d’ansia o tristezza” - Io invece vorrei che si prestasse maggiore attenzione a come si sentono i ragazzi e a come è cambiata la loro vita dopo la pandemia, anche se il ricordo di essa può apparirci affievolito”. net e con il supporto del Ministero dell’istruzione e del merito. 500 studenti italiani della scuola secondaria promossa dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza sulla piattaforma online iopartecipo. (Lapresse.it)

Salute mentale in Italia - crisi della Sanità pubblica : servono 2 miliardi di euro - Tendenzialmente, come Paese, siamo però propensi a dare precedenza ad altri disturbi sanitari, quelli fisici, evidenti e visibili. Tutto ciò a fronte di una spesa annuale che va generalmente dai 3. 000 operatori tra psichiatri, psicologi, infermieri ed educatori. In tanti si ritrovano nell’impossibilità di seguire un reale percorso, perché la figura medica di riferimento varia. (Quifinanza.it)

Mattarella “Salute mentale spesso trascurata - serve l’impegno di tutti” - E’ necessaria una rete di supporto adeguata ai bisogni delle persone con disturbi mentali, anche per sostenere le famiglie che ogni giorno si trovano ad affrontare un enorme carico emotivo e fisico. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Datori di lavoro, scuole, Istituzioni e comunità hanno un ruolo cruciale perchè il benessere mentale è responsabilità collettiva e ... (Unlimitednews.it)