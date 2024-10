Cultweb.it - Giornata Mondiale contro la Pena di Morte, perché si celebra il 10 ottobre?

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Laladisi festeggia il 10in questo giorno, nel 2007, anno in cui inizia lazione, venne votata la prima moratoria, proposta proprio dall’Italia, per sospendere l’applicazione dellacapitale in tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite. Vi aderirono 99 Stati, che con il passare del tempo sono aumentati a 125. Ladi, detta anchecapitale, è una sanzione che punisce il colpevole di un reato con la. Attualmente, è stata abolita, o non è applicata nella maggioranza degli Stati del mondo. Tuttavia, sono ancora 53 i paesi dov’è in vigore. Tra questi, Corea del Nord, Cuba e Stati Uniti d’America. In questo caso, va detto ladinon è applicata in tutta l’Unione, ma solo in 12 Stati. La sedia elettrica (fonte: Pixabay)I reati puniti con lavariano a seconda delle nazioni.