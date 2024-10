Latuafonte.com - GF: Yulia smaschera Lorenzo, la tattica. Jessica accoglie Helena

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2024 1:06 pm by Redazione Le ultime news del Grande Fratello di oggi, 10 ottobre 2024, vedono protagonistaBruschi. Ebbene quest’ultima riesce are il gioco diSpolverato. Come? Svelando una strategia che lui le avrebbe chiesto di mettere in atto. Tale confessione fatta dalla Bruschi sta agitando il pubblico di Canale 5, che già non si fidava di, il quale sta ancora tentando di creare una love story nella Casa più spiata di Italia con Shaila Gatta. Nel frattempo,Morlacchi viene apprezzata dai telespettatori per il gesto compiuto nei confronti diPrestes. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo. Grande Fratello ultim’ora:svela la strategia diSpolverato Leggi anche: GF news oggi,preoccupata: Javier demolisce.