Genoa, il Milan prova l'assalto per Frendrup (Di giovedì 10 ottobre 2024) Potrebbe essere Morten Frendrup il giocatore sacrificato dal Genoa nel mercato di gennaio. Come ammesso qualche giorno fa dall`amministratore de

Genoa in uscita : da Frendrup a Vasquez e De Winter - ecco chi può partire - Rinforzi ma anche cessioni. Il mercato di gennaio del Genoa non potrà non regalare volti nuovi ad un Alberto Gilardino che fin da agosto ne... (Calciomercato.com)

Genoa - si riempie l’infermeria : lesione al polpaccio per Frendrup - tornerà dopo la sosta - Alla lunga lista di infortunati – che comprende Malinovskyi, Ekuban, Messias e Badelj – si è infatti aggiunto Morten Frendrup. . Sarà rivalutato dopo la sosta anche Badelj, alle prese con una lesione del flessore della gamba, mentre alla ripresa degli allenamenti ha effettuato dei primi test Messias, pure lui da valutare per il prossimo impegno di campionato. (Sportface.it)

Genoa - infortunio per Frendrup : quando rientra il danese - Piove sul bagnato a Pegli dove Gilardino vuole provare ad uscire dalla crisi ma gli ostacoli sono sempre di più. Il tecnico rossoblu continua a vedere giocatori che affollano l'infermeria giorno dopo giorno. Il gravissimo infortunio a Malinovksyi è stato uno dei tanti di questa sfortunata... (Genovatoday.it)