Firenze | aggredisce e minaccia di morte i genitori a Le Piagge 24enne arrestato

I carabinieri sono intervenuti a Firenze, nel quartiere Le Piagge a seguito di una richiesta arrivata da una coppia di genitori minacciati dal figlio 24enne, in stato d'ira, che pretendeva a gran voce e con violenza di accedere all'interno dell'abitazione

