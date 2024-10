Estrazione al Campania tra shopping e voli in mongolfiera: in palio viaggio da 5mila euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vincere un viaggio volando gratuitamente in mongolfiera sui panorami mozzafiato di Caserta. Questo il concorso “The Dreamers: sogna e vinci”, lanciato dal Centro Commerciale Campania di Marcianise, che si svolgerà dal 14 al 27 ottobre, con attività sia all’interno della galleria commerciale che Casertanews.it - Estrazione al Campania tra shopping e voli in mongolfiera: in palio viaggio da 5mila euro Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vincere unvolando gratuitamente insui panorami mozzafiato di Caserta. Questo il concorso “The Dreamers: sogna e vinci”, lanciato dal Centro Commercialedi Marcianise, che si svolgerà dal 14 al 27 ottobre, con attività sia all’interno della galleria commerciale che

