Enrico Berlinguer e il Pd di Monza | Ti vogliamo ancora bene

"Berlinguer ti vogliamo ancora bene". È già nel titolo il senso della rassegna che il Partito Democratico di Monza dedica ad Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, a 40 dalla sua scomparsa. Comincia oggi la serie di iniziative dedicata al leader-icona del Novecento. Alle 21 al teatro Manzoni andrà in scena un confronto sulla politica di Berlinguer, che tra i partecipanti vedrà Massimo D'Alema, militante Pci e uno dei più rilevanti esponenti della storia dei Ds e del Pd, già presidente del Consiglio. Con lui si confronteranno Giulia Bonetti, consigliera comunale del Pd, il giornalista Ferruccio De Bortoli, e alcuni importanti politici che hanno vissuto la stagione Berlingueriana, cioè Marco Fumagalli (che pronunciò l'orazione funebre di Berlinguer), Barbara Pollastrini e Aldo Tortorella.

