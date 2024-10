Endless Love, anticipazioni 11 ottobre: Deniz chiama Emir "papà", Nihan pronta a rivelare la verità a Kemal (Di giovedì 10 ottobre 2024) Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 11 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Nihan ascolta la confessione di Emir. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni di Endless Love: La paternità di Deniz sta per essere rivelata Nihan ha rifiutato la proposta di suo marito che le voleva imporre di partire per Los Angeles con Vildan, madre della ragazza. Quest'ultima, adesso, si trova nuovamente al centro delle manipolazioni di Movieplayer.it - Endless Love, anticipazioni 11 ottobre: Deniz chiama Emir "papà", Nihan pronta a rivelare la verità a Kemal Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Conosciamo ledella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Anteprima della trama diper la puntata in onda venerdì 11alle 14:10 su Canale 5,ascolta la confessione di. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.di: La paternità dista per essere rivelataha rifiutato la proposta di suo marito che le voleva imporre di partire per Los Angeles con Vildan, madre della ragazza. Quest'ultima, adesso, si trova nuovamente al centro delle manipolazioni di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love Anticipazioni 11 ottobre 2024 : Nihan rivela a Kemal che Deniz è figlia sua! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda l'11 ottobre 2024 su Canale 5: Nihan è pronta dire a Kemal tutta la verità su Deniz!. (Comingsoon.it)

Endless Love spoiler - Sezin ha un incidente d’auto : morirà? - Terribili risvolti a Endless Love, secondo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 14 al 19 ottobre, pare che Nihan avrà un terribile incidente d’auto, un risvolto traumatico per l’amata Sezin. Anticipazioni Endless Love, Nihan morirà? Secondo le anticipazioni della serie turca pare che Nihan sarà coinvolta in un terribile incidente d’auto, prima di questo tragico episodio ... (Velvetmag.it)

Endless Love - cambio programmazione Mediaset puntate serali : la soap turca “anticipa” al giovedì dal 10 ottobre - Cos’altro accadrà in Endless Love? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla soap turca. Le vicende della famiglia Soydere non andranno più in onda il venerdì sera, ma anticiperanno al giovedì. Endless Love “anticipa” al giovedì sera Non cambierà il numero di appuntamenti settimanali con la soap turca Endless Love, visto che le tre puntate finora trasmesse il venerdì sera ... (Superguidatv.it)