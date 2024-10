Elisabetta Gregoraci conferma l’addio a Giulio Fratini e parla di Briatore: “Non ci siamo mai separati” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ospite a La Volta Buona, Elisabetta Gregoraci ha parlato con Caterina Balivo della sua situazione sentimentale tra Fratini e Briatore L'articolo Elisabetta Gregoraci conferma l’addio a Giulio Fratini e parla di Briatore: “Non ci siamo mai separati” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Elisabetta Gregoraci conferma l’addio a Giulio Fratini e parla di Briatore: “Non ci siamo mai separati” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ospite a La Volta Buona,hato con Caterina Balivo della sua situazione sentimentale traL'articolodi: “Non cimai” proviene da Novella 2000.

Elisabetta Gregoraci : “Sono single - ho lasciato Giulio Fratini. Con Briatore mai allontanati davvero” - Ospite de La Volta Buona con Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci ha confermato la fine della storia d'amore con Giulio Fratini: "Sono single, ho preso io la scelta". E sul presunto ritorno di fiamma con l'ex marito Flavio Briatore: "Non ci siamo mai lasciati, siamo insieme da 20 anni"-Continua a leggere . (Fanpage.it)

Elisabetta Gregoraci - è ritorno di fiamma con Flavio Briatore? Parla lei e racconta la verità - Elisabetta ha anche rivelato che il loro rapporto è caratterizzato da una continua complicità: Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo spesso, ma ci siamo sempre stati l’uno per l’altra nei momenti difficili. Ma noi non ci siamo mai separati davvero. Siamo sempre stati vicini per il bene di nostro figlio, Nathan. (Isaechia.it)

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio : da Frattini a Briatore. Le rivelazioni della conduttrice - Io c’ero per lui quando è stato male e lui c’è stato per me. Elisabetta Gregoraci a “La Volta Buona” conferma la rottura con Frattini poi si espone su Briatore. Abbiamo trovato un nostro equilibrio per Nathan. A volte non ci sopportiamo come in tutte le coppie, ma ceniamo insieme e siamo una famiglia, lo siamo ancora. (361magazine.com)