De Luca: “Da ora parlo solo dei problemi dei nostri cittadini” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Da oggi in poi la Regione Campania parlerà solo dei problemi dei nostri concittadini. Vi avverto, quindi, niente domande di politica politicante perché non ce ne frega assolutamente niente”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla prossima tornata elettorale per la Regione. “Da oggi – ha detto De Luca – si parla dei problemi della Campania e tutte le scelte che faremo nei prossimi mesi sono le scelte di cui hanno bisogno la regione, i nostri concittadini e le nostre imprese. La politica politicante la terremo completamente fuori”. De Luca ha iniziato l’ultimo anno del suo secondo mandato e in diverse occasioni ha ribadito di volersi ricandidare. Anteprima24.it - De Luca: “Da ora parlo solo dei problemi dei nostri cittadini” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Da oggi in poi la Regione Campania parleràdeideicon. Vi avverto, quindi, niente domande di politica politicante perché non ce ne frega assolutamente niente”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla prossima tornata elettorale per la Regione. “Da oggi – ha detto De– si parla deidella Campania e tutte le scelte che faremo nei prossimi mesi sono le scelte di cui hanno bisogno la regione, icone le nostre imprese. La politica politicante la terremo completamente fuori”. Deha iniziato l’ultimo anno del suo secondo mandato e in diverse occasioni ha ribadito di volersi ricandidare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Problemi Trenord - Fontana : “Puntuali solo i disservizi. Indignato e offeso” - A dirlo è il governatore della Lombardia che insieme all’assessore [. ]. . Attilio Fontana incontra Trenord, Ferrovienord e Rai dopo giornate nere con problemi e ritardi alla rete ferroviaria e ai treni della Lombardia. Problemi Trenord, Fontana si dice indignato e offeso da Rfi “Ultimamente nel trasporto ferroviario di puntuale ci sono solo i disservizi sulla rete”. (Ilnotiziario.net)

L’incredibile sequenza di problemi e guasti di Luna Rossa in Luis Vuitton Cup : non è solo sfortuna - Il carrello della randa rotto, il software che va in tilt, il foil che non risponde, le stecche che si spezzano: una serie di contrattempi che hanno costretto Luna Rossa spesso a inseguire e a reagire durante la Louis Vuitton Cup. E non sempre figli del caso o della mala sorte.Continua a leggere . (Fanpage.it)

L’Europa così è in declino. Solo smettendo di complicarci la vita da soli risolveremo i nostri problemi - Occorre inoltre abbandonare l’illusione di poter avere standard molto diversi da quelli dei nostri concorrenti internazionali e, contemporaneamente, frontiere completamente aperte. Nel 2010 il reddito pro capite medio negli Stati Uniti era superiore del 31% rispetto a quello europeo. Qualche giorno fa, Volkswagen, uno dei simboli dell’industria tedesca ed europea, nonché della ricostruzione del ... (Panorama.it)