Davanti agli ospedali. Nuova protesta Cgil: "Il nostro personale il meno pagato in regione" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna la protesta Davanti agli ospedali di tutta la regione da parte della Cgil. Ieri per quanto riguarda il Piceno, i picchetti sono stati organizzati Davanti al Mazzoni di Ascoli e poi Davanti alMadonna del Soccorso di San Benedetto. Le richieste sono sempre le stesse: più fondi e più personale per risollevarsi da una situazione di carenze gravissime. Tanto più che ieri è stato il debutto delle tre giornate del vertice interministeriale del G7 Salute che si svolge proprio nelle Marche, ad Ancona. Anche nel capoluogo si sono registrate diverse manifestazioni di dissenso e di protesta. "Siamo qui per lamentare la drammatica situazione della salute, soprattutto nel nostro territorio – ha detto Viola Rossi, segretaria generale Funzione pubblica Cgil di Ascoli –.

