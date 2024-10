Crosetto: attacco a Unifil non è errore (Di giovedì 10 ottobre 2024) 18.32 "Non si tratta di un errore, non si tratta di un incidente". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in conferenza stampa commentando gli spari da parte israeliana contro la missione Unifil in Libano. "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base 1-31 potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentano delle gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario. Italia e Nazioni Unite non possono prendere ordini da Israele". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 18.32 "Non si tratta di un, non si tratta di un incidente". Lo ha detto il ministro della Difesa Guidoin conferenza stampa commentando gli spari da parte israeliana contro la missionein Libano. "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base 1-31 potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentano delle gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario. Italia e Nazioni Unite non possono prendere ordini da Israele".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crosetto : “Attacco di Israele contro base Unifil possibile crimine di guerra - non è stato incidente” - Violazioni non giustificate da alcuna necessità militare". "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base Unifil potrebbero costituire crimini di guerra, sicuramente rappresentano gravissime violazioni al diritto internazionale umanitario. Continua a leggere . Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in una conferenza stampa convocata d'urgenza. (Fanpage.it)

L'attacco ad Unifil - Crosetto : "Colpiti nostri mezzi - vogliamo spiegazioni. Non prendiamo ordini da Israele" - Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto , in conferenza stampa a Palazzo Chigi. . . "L'Italia e l'Onu non prendono ordini da Israele" «Non esiste - ha asserito Crosetto - la giustificazione di dire che. "Sono stati colpiti mezzi e telecamere di sicurezza, ma nessun italiano è coinvolto nell’attacco. (Gazzettadelsud.it)

Israele colpisce basi Unifil in Libano. Crosetto : "Può essere crimine di guerra" - La situazione è attualmente sotto controllo, il personale è in sicurezza”. "L'ambasciatore non era in grado di fornire tutti gli elementi richiesti, e quindi aspettiamo spiegazioni", ha aggiunto parlando con i giornalisti. . Non è accettabile, perché noi difendiamo il diritto internazionale sempre e comunque, in ogni paese e da chiunque". (Ilfoglio.it)