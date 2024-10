Consulta, Renzi dice che La Russa ha cercato di trattare per la maggioranza: “Ha preso i nostri uno per uno” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ignazio La Russa, presidente del Senato e quindi seconda carica dello Stato, avrebbe avvicinato più di un esponente di Italia viva - partito guidato da Matteo Renzi - per convincerlo a votare insieme al centrodestra sulla Corte costituzionale. Una senatrice di Iv, Dafne Musolino, ha confermato di aver avuto un invito da La Russa per entrare in maggioranza. Fanpage.it - Consulta, Renzi dice che La Russa ha cercato di trattare per la maggioranza: “Ha preso i nostri uno per uno” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ignazio La, presidente del Senato e quindi seconda carica dello Stato, avrebbe avvicinato più di un esponente di Italia viva - partito guidato da Matteo- per convincerlo a votare insieme al centrodestra sulla Corte costituzionale. Una senatrice di Iv, Dafne Musolino, ha confermato di aver avuto un invito da Laper entrare in

