“Come Rocco”. Grande Fratello, la confessione a luci rosse. Jessica Morlacchi fa nome e cognome (Di giovedì 10 ottobre 2024) “È Come Rocco”. Grande Fratello, Jessica Morlacchi l’ha visto nudo e sentenzia: “Esagerato”. L’ex volto dei Gazosa ha fatto una serie di considerazioni a luci rosse riguardo il concorrente e di certo non gliele ha mandate a dire, anzi. Tutto è successo in giardino e per qualche motivo si è arrivi a parlare di misure e qualità nascoste dei concorrenti uomini. A questo punto se ne esce la Morlacchi che dice all’inquilino: “Ho visto tutto amore. Sei quello giusto! Tu hai parti in più di altri”. Ma di chi stiamo parlando? >> “Una cifra assurda”. Alfonso Signorini, quanto guadagna ad ogni puntata del Grande Fratello Nella stessa discussione, Jessica ha voluto anche chiarire un po’ con Yulia. Il Grande Fratello a riguardo dice: “La discussione tra Jessica e Yulia si sposta in giardino. Le due donne, durante un gioco, hanno ripreso a scontrarsi, risollevando vecchie questioni. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “È”.l’ha visto nudo e sentenzia: “Esagerato”. L’ex volto dei Gazosa ha fatto una serie di considerazioni ariguardo il concorrente e di certo non gliele ha mandate a dire, anzi. Tutto è successo in giardino e per qualche motivo si è arrivi a parlare di misure e qualità nascoste dei concorrenti uomini. A questo punto se ne esce lache dice all’inquilino: “Ho visto tutto amore. Sei quello giusto! Tu hai parti in più di altri”. Ma di chi stiamo parlando? >> “Una cifra assurda”. Alfonso Signorini, quanto guadagna ad ogni puntata delNella stessa discussione,ha voluto anche chiarire un po’ con Yulia. Ila riguardo dice: “La discussione trae Yulia si sposta in giardino. Le due donne, durante un gioco, hanno ripreso a scontrarsi, risollevando vecchie questioni.

