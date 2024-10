Come ridurre l’uso dei Social Media può migliorare il benessere degli Exchange Student (Di giovedì 10 ottobre 2024) l’uso eccessivo dei Social Media è un fenomeno in crescita tra i giovani, in particolare tra gli Exchange Student. Mentre il mondo digitale offre vantaggi, trascorrere troppo tempo online può ridurre le opportunità di crescita personale durante un’esperienza culturale all’estero. Disconnect to Reconnect: una sfida per il benessere Secondo il Global Youth Resilience Index, molti Exchange Student perdono quasi un mese del loro anno all’estero a causa del tempo trascorso sui Social. L’iniziativa “Disconnect to Reconnect” di Educatius invita gli Studenti a ridurre l’uso dei Social per riscoprire il valore dei rapporti personali e della cultura locale. Questa iniziativa, che si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale, incoraggia la costruzione della resilienza personale, promuovendo abitudini digitali più sane. .com - Come ridurre l’uso dei Social Media può migliorare il benessere degli Exchange Student Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024)eccessivo deiè un fenomeno in crescita tra i giovani, in particolare tra gli. Mentre il mondo digitale offre vantaggi, trascorrere troppo tempo online puòle opportunità di crescita personale durante un’esperienza culturale all’estero. Disconnect to Reconnect: una sfida per ilSecondo il Global Youth Resilience Index, moltiperdono quasi un mese del loro anno all’estero a causa del tempo trascorso sui. L’iniziativa “Disconnect to Reconnect” di Educatius invita glii adeiper riscoprire il valore dei rapporti personali e della cultura locale. Questa iniziativa, che si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale, incoraggia la costruzione della resilienza personale, promuovendo abitudini digitali più sane.

