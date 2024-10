«Chiara Ferragni è innamorata di Silvio Campara come una adolescente alla prima cotta»: ecco chi l’ha detto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiara Ferragni ha ritrovato la felicità al fianco di Silvio Campara, l’ex modello con il quale farebbe coppia dalla scorsa estate: ma cosa c’è di vero? Di recente è stata chiusa l’indagine ai danni dell’influencer di Cremona in relazione allo scandalo che ha coinvolto lei e la nota azienda dolciaria Balocco: attualmente, da quello che emerge, Chiara risulta essere ancora indagata per truffa aggravata insieme all’ex manager Fabio Maria Damato. I due rischiano il processo. Con il ritorno dell’amore, però, i guai sembrano essere più lontani: negli ultimi giorni si è parlato di un presunto accordo che Chiara Ferragni e Fedez avrebbero raggiunto per il bene dei loro figli e nei prossimi mesi, non appena le carte ufficializzeranno la separazione, arriverà anche il divorzio. Donnapop.it - «Chiara Ferragni è innamorata di Silvio Campara come una adolescente alla prima cotta»: ecco chi l’ha detto Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha ritrovato la felicità al fianco di, l’ex modello con il quale farebbe coppia dscorsa estate: ma cosa c’è di vero? Di recente è stata chiusa l’indagine ai danni dell’influencer di Cremona in relazione allo scandalo che ha coinvolto lei e la nota azienda dolciaria Balocco: attualmente, da quello che emerge,risulta essere ancora indagata per truffa aggravata insieme all’ex manager Fabio Maria Damato. I due rischiano il processo. Con il ritorno dell’amore, però, i guai sembrano essere più lontani: negli ultimi giorni si è parlato di un presunto accordo chee Fedez avrebbero raggiunto per il bene dei loro figli e nei prossimi mesi, non appena le carte ufficializzeranno la separazione, arriverà anche il divorzio.

