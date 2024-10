Chi era Gaetano Pesce, artista della discutibile opera fallica dedicata a Pulcinella? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo scorso 10 ottobre 2024 è stata inaugurata a Napoli, Tu si na cosa grande, una delle ultime opere dell’artista e designer italiano Gaetano Pesce. Situata in Piazza Municipio, l’installazione raffigura una rivisitazione stilizzata di Pulcinella, celebre maschera della tradizione partenopea, alta ben 12 metri. La scultura, caratterizzata da due cuori trafitti da una freccia dorata, ha subito generato polemiche e ironia sui sociale per la sua forma fallica. L’opera inoltre rappresenta un atto d’amore per Napoli e uno dei momenti più discussi della rassegna Napoli Contemporanea, curata da Vincenzo Trione. Ma chi era esattamente Gaetano Pesce? Gaetano Pesce nacque a La Spezia nel 1939 e morì a New York nell’aprile 2023. Nonsolo.tv - Chi era Gaetano Pesce, artista della discutibile opera fallica dedicata a Pulcinella? Leggi tutta la notizia su Nonsolo.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo scorso 10 ottobre 2024 è stata inaugurata a Napoli, Tu si na cosa grande, una delle ultime opere dell’e designer italiano. Situata in Piazza Municipio, l’installazione raffigura una rivisitazione stilizzata di, celebre mascheratradizione partenopea, alta ben 12 metri. La scultura, caratterizzata da due cuori trafitti da una freccia dorata, ha subito generato polemiche e ironia sui sociale per la sua forma. L’inoltre rappresenta un atto d’amore per Napoli e uno dei momenti più discussirassegna Napoli Contemporanea, curata da Vincenzo Trione. Ma chi era esattamentenacque a La Spezia nel 1939 e morì a New York nell’aprile 2023.

