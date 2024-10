Ilrestodelcarlino.it - Bufera di vento a Riccione: crollano alberi e rami

(Di giovedì 10 ottobre 2024)(Rimini), 10 ottobre 2024 – Hanno raggiunto i 70 chilometri orari le raffiche diche, questa mattina, ahanno fatto cadere. Rimini era una delle province coinvolte dall’allerta meteo arancione perdiramata da Arpae e protezione civile dalla mezzanotte di oggi. In viale Dante, un grosso pino è caduto nel tratto compreso tra i viali Catalani e Ponchielli. L’albero era stato monitorato nei mesi scorsi e, a un primo controllo, si presentava sano, completamente asintomatico, tanto da non necessitare di ulteriori indagini, quantomeno non nell’immediato, sottolinea il Comune. Cadendo, l’albero ha danneggiato il marciapiede ed è finito suidi un pino e su palo della luce dall'altra parte della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili che hanno chiuso momentaneamente un breve tratto di viale Dante. (DIRE)(Rimini), 10 ott.