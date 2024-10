ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 10 ottobre 2024) Seconda giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna. La squadra di Luca Banchi ha debuttato con una sconfitta nella massima competizione europea contro l’Anadolu Efes ed è ora attesa dalla prima trasferta della propria campagna continentale, ospite dell’ASVEL Villeurbanne. Anche i transalpini devono ancora sbloccarsi in Eurolega dopo il ko fuori casa contro il Maccabi Tel Aviv. Il roster è però di tutto rispetto, con l’asse play-pivot di esperienza composto da Joffrey Lauvergne e Nando De Colo, accompagnati da Theo Maledon e le vecchie conoscenze italiane David Lighty e Tarik Black. Non sarà una trasferta facile per le Vu Nere. Il match tra ASVEL Villeurbanne e Virtus Segafredo Bologna si giocherà domani alle ore 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. Oasport.it - ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Seconda giornata diper laSegafredo. La squadra di Luca Banchi ha debuttato con una sconfitta nella massima competizione europea contro l’Anadolu Efes ed è ora attesa dalla prima trasferta della propria campagna continentale, ospite dell’. Anche i transalpini devono ancora sbloccarsi indopo il ko fuori casa contro il Maccabi Tel Aviv. Il roster è però di tutto rispetto, con l’asse play-pivot di esperienza composto da Joffrey Lauvergne e Nando De Colo, accompagnati da Theo Maledon e le vecchie conoscenze italiane David Lighty e Tarik Black. Non sarà una trasferta facile per le Vu Nere. Il match traSegafredosi giocherà domani alle ore 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e in direttasu SkyGo, Now e DAZN.

