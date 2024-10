Agatha All Along: svelata l’identità di “Teen” con un importante colpo di scena finale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Siamo ufficialmente a metà del percorso di Agatha All Along, la nuova e più spettrale serie Disney+ dei Marvel Studios. Oltre a continuare gli eventi di WandaVision, gli episodi finora hanno sollevato alcune affascinanti domande sul colorato cast di personaggi. Una delle più importanti è stata la vera identità del misterioso Teen (Joe Locke) e sembra che finalmente abbiamo la risposta. L’episodio conduce la congrega attraverso la loro ultima prova, una resa dei conti emotiva per Agatha che ha come tema l’estetica di un Teenager slasher degli anni ’80. Mentre il resto delle streghe inizia a conoscere il passato mortale di Agatha e il suo rapporto teso con la madre, che appare come un fantasma per perseguitare la figlia, le cose prendono improvvisamente una brutta piega. Nerdpool.it - Agatha All Along: svelata l’identità di “Teen” con un importante colpo di scena finale Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Siamo ufficialmente a metà del percorso diAll, la nuova e più spettrale serie Disney+ dei Marvel Studios. Oltre a continuare gli eventi di WandaVision, gli episodi finora hanno sollevato alcune affascinanti domande sul colorato cast di personaggi. Una delle più importanti è stata la vera identità del misterioso(Joe Locke) e sembra che finalmente abbiamo la risposta. L’episodio conduce la congrega attraverso la loro ultima prova, una resa dei conti emotiva perche ha come tema l’estetica di unager slasher degli anni ’80. Mentre il resto delle streghe inizia a conoscere il passato mortale die il suo rapporto teso con la madre, che appare come un fantasma per perseguitare la figlia, le cose prendono improvvisamente una brutta piega.

