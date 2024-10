Accusata di aver ucciso i figli neonati, dalla perizia all’autopsia mancata: i dubbi ancora da risolvere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il prossimo 29 novembre si svolgerà l'udienza davanti al gup per Monia Bortolotti, la mamma Accusata di aver ucciso i figli neonati nel 2021 e nel 2022. Fanpage.it - Accusata di aver ucciso i figli neonati, dalla perizia all’autopsia mancata: i dubbi ancora da risolvere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il prossimo 29 novembre si svolgerà l'udienza davanti al gup per Monia Bortolotti, la mammadinel 2021 e nel 2022.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monia Bortolotti : cosa rischia la giovane mamma accusata di aver ucciso i due figli - L’imputata nega di aver ucciso i figli, Alice trovata senza vita nella culla a 4 mesi dopo una poppata il 15 novembre 2021; Mattia morto soffocato tra le sue braccia a 2 mesi il 25 ottobre 2022. Ma lei ha sempre negato le accuse, sostenendo di non aver mai fatto loro del male intenzionalmente. Accolta in un orfanotrofio di Calcutta, è stata in seguito adottata da una coppia di Gazzaniga che poi ... (Ilgiorno.it)

Accusata di aver ceduto un microcellulare al figlio detenuto - mamma 80enne assolta - Si è concluso con un’assoluzione il processo legato all’introduzione di un cellulare nel carcere di Poggioreale. Due persone, un’anziana ottantenne e suo figlio di 46 anni, entrambi di Caserta, sono stati scagionati dopo la difesa dell’avvocato. L'accusa sosteneva che durante un colloquio in... (Casertanews.it)

"Amante storica" accusata di aver circuito un professionista ultra 90enne spillandogli decine di migliaia di euro - . E' accusata di circonvenzione d'incapace una ragazza albanese 40enne che, secondo la denuncia, avrebbe approfittato di un professionista riminese ultra 90enne, sposato e con famiglia, spillandogli decine di migliaia di euro. . Tra i due amanti la scintilla dell'amore era scoccata più di 20 anni fa. (Riminitoday.it)